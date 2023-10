POL-DA: Darmstadt: Einbruch auf ehemaligem Klinikgelände in Eberstadt

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Einen schwarzen Piaggio-Roller hatten bislang unbekannte Kriminelle im Visier. Am Montagabend (09.10.), in der Zeit zwischen 20.10 und 21.20 Uhr, machten sich die Diebe in der Darmstädter Landstraße an dem motorisierten Zweirad mit dem Kennzeichen 571 UNU zu schaffen und entwendeten den am Fahrbahnrand abgestellten und gesicherten ...

