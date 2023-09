Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Beute gemacht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (13.-14.9.) haben Kriminelle die Scheibe eines in der Kasinostraße geparkten Autos eingeschlagen und diverse Wertgegenstände, darunter eine Kaffeemaschine und Parfum, entwendet. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die die Täter möglicherweise beobachten sowie sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Kripobeamten zu erreichen.

