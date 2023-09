Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Unbekannte entwenden Anhänger (KS-GC 421)

Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben in Heppenheim einen Anhänger gestohlen. Das Kommissariat 21/22 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Gegen 10 Uhr am Donnerstag (14.9.) bemerkten Zeugen den Diebstahl des Anhängers mit dem amtlichen Kennzeichen KS-GC 421. Dieser war seit dem 30. August 2023 auf einem Firmengelände in der Straße "Außerhalb" abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Kriminellen einen Metallzaun gewaltsam geöffnet, um an den Anhänger zu gelangen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen oder die Hinweise zum Verbleib des Anhängers haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell