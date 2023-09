Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Ungebetene Gäste auf zwei Grundstücken

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Messel (ots)

Ungebetene Gäste haben am frühen Freitagmorgen (15.9.) ihr Unwesen auf zwei Grundstücken in der Marie-Volk-Straße getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten sie gegen 2 Uhr die Tür einer Garage, zugehörig zu einem Einfamilienhaus, und suchten nach Wertgegenständen. Anschließend betraten sie das Nachbargrundstück, versuchten dort, glücklicherweise vergeblich, einen Abstellraum aufzuhebeln und traten danach die Flucht an. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass es sich um zwei schlanke Männer gehandelt gaben soll. Einer der beiden trug eine hellbraune Jacke, eine schwarze Hose und helle Schuhe sowie eine schwarze Kappe auf dem Kopf. Sein Begleiter war mit einem hellgrauen Pullover über einer schwarzen Hose und hellen Schuhen bekleidet. Auch er trug eine schwarze Kappe auf dem Kopf. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim 3.Polizeirevier und den Ermittlern des Kommissariats 41, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

