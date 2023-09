Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim: Nach Unfall geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Am Donnerstag, den 14.09.2023 gegen 06:45 Uhr ereignete sich in der Laudenauer Straße in Reichelsheim ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Kleinbus eines Fahrdienstunternehmens. Nach aktuellem Kenntnisstand kam es an der Unfallörtlichkeit im Bereich einer Engstelle zu einer Begegnung mit einem dunklen Pkw, aufgrund dessen der Fahrer des Kleinbusses nach rechts ausweichen musste und mit einem geparkten Pkw zusammenstieß. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8500EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen, insbesondere zu dem unbekannten dunklen Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062-9530 in Verbindung setzten.

