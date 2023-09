Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Einsatz in der Bäckerei

Unbekannte Flüssigkeit sorgt für vorzeitigen Ladenschluss

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Die geringe Menge einer noch nicht bekannten Flüssigkeit, die von noch unbekannten Tätern im Bereich der Toiletten einer Bäckerei in der Georg-August-Zinn -Straße am Mittwochnachmittag (13.9.) offenbar freigesetzt wurde, hat bei zwei Mitarbeiter des Geschäfts kurzfristig zu Reizungen der Atemwege geführt und den Einsatz der Feuerwehr, der Polizei sowie eines Rettungswagens ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, jedoch musste die Auslage entsorgt und damit das Geschäft an diesem Tag vorzeitig geschlossen werden. Die Feuerwehr entfernte die Flüssigkeit und lüftete die Räume. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Ermittler sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell