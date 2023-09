Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt

Bundesstraße 44 und 47: Geschwindigkeitsmessungen führen zu Fahrverboten

Bürstadt (ots)

Zivilfahnder haben am Mittwoch (13.9.) Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Bürstadt durchgeführt und einen Autofahrer sowie eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Beide müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Gegen 11.50 Uhr wurden die Beamten auf der Bundesstraße 47 auf das Auto einer 61 Jahre alten Frau aufmerksam. Eine Messung ergab eine Geschwindigkeit von 141 km/h. Erlaubt sind in diesem Streckenabschnitt ein Tempo von 100 km/h. Sie wurde angehalten und ein Verfahren eingeleitet. Ihr drohen ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie ein Monat ohne Führerschein.

Drei Monate ohne Führerschein muss hingegen ein 38-Jähriger künftig auskommen. Ihn hatten die Fahnder gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 44 gestoppt, wo ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt. Der Mann aus Lampertheim hatte 181 km/h auf dem Tacho, was ebenfalls ein Bußgeld von 700 Euro und zwei Punkte nach sich zieht.

