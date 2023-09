POL-DA: Darmstadt: Bargeld aus Auto entwendet

Rüsselsheim (ots) - Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim hat am späten Mittwochabend (13.9.) einen 23-Jährigen nach einer Bedrohung festgenommen. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle. Gegen 22.15 Uhr hatten Zeugen über Notruf die Polizei alarmiert und einen Mann gemeldet, der am Bahnhof in Bischofsheim in die S-Bahn gestiegen war. Hier soll er dann ...

