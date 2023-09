Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 23-Jähriger nach Bedrohung festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim hat am späten Mittwochabend (13.9.) einen 23-Jährigen nach einer Bedrohung festgenommen. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle.

Gegen 22.15 Uhr hatten Zeugen über Notruf die Polizei alarmiert und einen Mann gemeldet, der am Bahnhof in Bischofsheim in die S-Bahn gestiegen war. Hier soll er dann mit einem Messer hantiert haben und auf Passanten zugegangen sein sowie das Messer auf sie gerichtet haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeistreifen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen am Löwenplatz antreffen. Er wurde vorläufig festgenommen und musste die Nacht in einer Zelle in Polizeigewahrsam verbringen. Das Kommissariat 41 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Es wird geprüft, ob der Festgenommene im Laufe des Tages einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt wird, der über die Untersuchungshaft entscheiden soll.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell