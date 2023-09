POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Erbach (ots) - Am Mittwoch (13.09.2023), gegen 18:35 Uhr, ereignete sich in der Dreiseetalstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein PKW an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Eine 43-Jährige aus dem Odenwaldkreis befand sich mit ihrem grünen Skoda im Kreuzungsbereich ...

mehr