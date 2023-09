Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim - Raubüberfall

Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Am Mittwoch (13.09) gegen 21:15 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum der Jet-Tankstelle in der Darmstädtern Straße. Unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe forderte der maskierte Mann die anwesende 25-jährige Kassiererin auf, sich zur Kasse zu begeben und diese zu öffnen. Auch von einer 37-jährigen Kundin und einem 29-jährigen Kunden ließ er sich nicht von seinem Vorhaben abhalten. Der unbekannte Täter entnahm die Kasseneinnahmen im niedrigen drittstelligen Bereich und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof Reinheim. Es wurde niemand verletzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Der Täter kann wiefolgt beschrieben werden: männlich, ca. 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, schmale Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarzer Pullover mit weißem Brustaufdruck und weißen Ärmelstreifen, schwarze Joggingschuhe, weiße Sneaker, trug bei Tatausführung Handschuhe und ein Tuch vor dem Mund

Berichterstatter: Holger Grünewald, E31

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell