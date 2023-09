Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Räuberischer Diebstahl mündet in vorläufige Festnahme

Dieburg (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann aus Groß-Umstadt hatte am Dienstagnachmittag (12.9.) nichts Gutes im Sinn als er in einem Baumarkt in der Straße "Im Flürchen" versuchte Waren zu entwenden. Als ein Ladendetektiv ihn ertappte und kontrollieren wollte, schlug er auf den Mitarbeiter ein und ergriff mit dem Diebesgut die Flucht. Im Rahmen der sofort nach ihrer Alarmierung eingeleiteten Fahndung stellten die hinzueilenden Beamten den Flüchtenden noch in Tatortnähe. Weil er auf seinem Weg zuvor geringe Mengen Drogen verloren hatte und zudem auf einem Fahrrad unterwegs war, zu dessen Herkunft er keine Angabe machen konnte, wurden weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er kam mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenerstattung und seine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. In gleich mehreren Verfahren wird er sich nun zukünftig verantworten müssen.

