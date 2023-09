POL-DA: Michelstadt: Seniorin von Trickdieben bestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots) - Nach einem Diebstahl aus einer Wohnung am frühen Dienstagabend (12.9.) hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangte ein bislang noch unbekannter Täter gegen 17 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Langgasse und von dort aus in die Erdgeschosswohnung. Hier erbeutete der Kriminelle ein Tablet, ...

