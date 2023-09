Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Mehrere geparkte Autos beschädigt

Zeugen gesucht

Gernsheim (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen (12.9.) mehrere Autos beschädigt. Die Polizei in Gernsheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Zwischen 6.50 Uhr und 7.30 Uhr wurden insgesamt fünf Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße durch Kriminelle ins Visier genommen. An den Autos wurden jeweils alle vier Türen beschädigt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht aktuell noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegengenommen.

