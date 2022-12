Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugbrand auf der Jenaer Straße beeinträchtigt Verkehr

Weimar (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Freitagnachmittag in Weimar im Bereich der Kreuzung Jenaer Straße und Bodelschwinghstraße. Hier fing ein Skoda Fabia auf Grund eines technischen Defektes Feuer und musste durch die Berufsfeuerwehr Weimar gelöscht werden. Beamte der Polizeiinspektion Weimar kamen hierbei im Rahmen der Sperrung der Straße, die circa eineinhalb Stunden dauerte, zum Einsatz. Durch gefrorenes Löschwasser kam es bis in die Abendstunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell