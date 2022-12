Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Einbruch

Stadtroda (ots)

In den Nachtstunden von Freitag auf Samstag wurde wiederholt in die Räumlichkeiten eines Krankenhauses in Stadtroda eingebrochen. Die bislang noch unbekannten Täter brachen Türen und Fenster einer Cafeteria auf und drangen anschließend in den Bürotrakt ein. Dort wurde der Tresor Ziel der Langfinger, welcher von der Wand gehebelt und entwendet wurde. Der Beuteschaden ist derzeit noch nicht abschließend bezifferbar, scheint jedoch im mittleren vierstelligen Bereich zu liegen. Die Polizei Saale-Holzland sowie die Kriminalpolizei Jena haben die Ermittlungen aufgenommen und erbitten unter der Telefonnummer 036428/640 sachdienliche Hinweise.

