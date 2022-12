Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf B85

Saalborn (ots)

Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen in vier beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 85 bei Saalborn. Hierbei bremsten drei der vier Beteiligten auf Grund eines Rettungswageneinsatzes ab. Der 22-jährige Fahrzeugführer am Ende der Schlange bemerkte dies jedoch zu spät, kollidierte mit dem Vorausfahrenden und schob die drei vor ihm fahrenden Fahrzeuge zusammen. Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt, wobei drei in umliegenden Kliniken untersucht werden mussten. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Straße für circa zwei Stunden gesperrt werden. Den 22-Jährigen erwartet neben einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung auch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, dass er nicht über diese verfügt.

