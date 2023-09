Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Einbruch in Keller gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Nach einem Einbruch in einen Keller im Laufe des Mittwochs (13.9.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter in mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Hertz-Straße ein und durchwühlten die Verschläge nach Wertgegenständen. Was die Kriminellen erbeuteten steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegen.

