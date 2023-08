POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots) - Am 22.08.2023 zwischen 07:45 Uhr bis 17:10 Uhr ereignete sich am Bahnhof in Rohrbach, ein Diebstahl an einem Fahrrad. Hierbei begibt sich der unbekannte Täter an das Fahrrad des GS, welches am Abstellplatz für Fahrräder mit einer Kette befestigt war. Am Fahrrad demontiert dieser das Lenkrad mit einem bislang unbekannten Gegenstand und entwendet dieses. Der Sachschaden wird auf einen geringen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen die den Diebstahl ...

