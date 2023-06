Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Plaidt (ots)

Am 20.06.2023 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Plaidt. An der Kreuzung L117 / Friedhofstraße bog ein PKW von der L117 kommend nach links in die Friedhofstraße ab, ohne dem entgegenkommenden PKW Vorrang zu gewähren und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW, welcher nach links abgebogen ist, auf einen weiteren PKW geschoben, welcher hielt um nach links in die L117 abzubiegen. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eine PKW Fahrerin wurde leichtverletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen oder Personen die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

