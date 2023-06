POL-PDKO: Einbruch ins Freibad Vallendar

Boppard (ots) - Am Morgen des 19.06.2023 wurden auf einem Feld gegenüber des Mitfahrerparkplatzes in Laudert zwei abgestellte Transporter festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass die Fahrzeuge zuvor in der Nacht im Bereich Bad Kreuznach entwendet wurden. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Mainzer Str. 42-44 56154 Boppard Telefon: ...

