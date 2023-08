Polizei Düsseldorf

POL-D: Niederkassel - Am Deich - Hochwertiger italienischer Sportwagen entwendet - Polizei fahndet mit Lichtbild nach Fahrzeug

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 6. August 2023, 02.37 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter in Niederkassel, Am Deich, aus einer Tiefgarage einen roten Ferrari. Die Polizei sucht Zeugen.

Den ersten Ermittlungen zufolge hörten Zeugen Motorgeräusche aus der Tiefgarage, in dem der nachher entwendete Sportwagen abgestellt war. Als der Eigentümer des Ferrari 488 Spider wenig später nach seinem Fahrzeug schaute, war dieses verschwunden.

Die Polizei fragt nun: "Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag bzw. in den frühen Morgenstunden einen solchen roten Ferrari beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Täter, deren Identität oder den Standort des Autos geben?"

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0211 870 0.

