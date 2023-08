Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Vermeintliche Drogendealer nach Fluchtversuch gestoppt - Betäubungsmittel sichergestellt - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Samstag, 05. August 2023, 20:00 Uhr

Einsatzkräfte des ET Prios nahmen Samstagabend zwei vermeintliche Dealer im Bereich des Hauptbahnhofes fest. Die Tatverdächtigen hatten zunächst versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, warfen Drogen aus dem Fahrzeugfenster und konnten schließlich gestellt werden. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Ein mit zwei Personen besetzter Golf kam den Polizisten am Stresemannplatz verdächtig vor. Als sie das Fahrzeug stoppen wollten, flüchtete der Fahrer zunächst mit dem Pkw und schmiss aus dem geöffneten Fenster einen faustgroßen Gegenstand. Als der Mann schließlich das Fahrzeug auf der Charlottenstraße stoppte, liefen die beiden Insassen zunächst zu Fuß weg, bis sie dann von den Polizeibeamten gestellt wurden. Bei den 29 und 33 Jahre alten Marokkanern konnte Bargeld in dealertypischer Stückelung gefunden werden. Zusätzlich entpuppte sich der herausgeworfene Gegenstand als rund 80 Gramm Kokain. Die Polizeibeamten stellten die Drogen sicher und beschlagnahmten das Bargeld und die Smartphones. Die polizeibekannten Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

