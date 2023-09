Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am "Bölle" gesucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch, 13.09. zwischen 08:30 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Polo, der in der Nieder-Ramstädter Straße 251 auf dem Parkplatz des Restaurants "Bölle" geparkt war. Beschädigt wurde der graue VW Polo (Baujahr 2019) an dem hinteren Stoßfänger (rechts). Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500EUR.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151-969-41210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell