Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Medizinischer Notfall führt zum Unfall; drei Fahrzeuge beschädigt

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag um 13:30 Uhr kam ein 56-jähriger Opel-Fahrer im Heldenweg aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz. Dieser wiederum wurde auf einen weiteren geparkten VW aufgeschoben. Der Fahrer blieb glücklicherweise durch den Unfall selbst nicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Betreuung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell