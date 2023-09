Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwerer Motorradunfall bei Steinbach am Donnersberg

Rockenhausen (ots)

Am Dienstag, dem 12.09.2023, gegen 14:30, kam es auf L401 in Höhe von Steinbach am Donnersberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Klein-Lkw-Gespann.

Die 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr die L394 aus Richtung Steinbach am Donnersberg in Richtung der L401. An der Einmündung L394 und L401 beabsichtigte die Fahrerin nach links in Richtung Standenbühl auf L401 aufzufahren. Hierbei übersah sie einen von links kommendes Mercedes Sprinter mit Anhänger. Der 47-jährige Fahrzeugführer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte die Kollision mit dem Motorrad jedoch nicht mehr verhindern.

Die 16-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht. Die beiden Insassen des Mercedes Sprinter blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die L401 war die Bergungsarbeiten und die Spurensicherung durch einen Gutachter bis ca. 17:36 Uhr voll gesperrt.

