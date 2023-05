POL-COE: Havixbeck/ Betrüger geben sich als Tochter aus

Coesfeld (ots) - Einen 25-jährigen Autofahrer aus Rumänien hielten Polizisten am 23.05.2023, gegen 18.00 Uhr, auf der Burgstraße in Ascheberg (Davensberg) an und kontrollierten ihn. Zuvor war der Fahrer einem aufmerksamen Zeugen durch seine verdächtige Fahrweise aufgefallen und er meldete dies der Polizei. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Rumänen. Dieser gab den Beamten ...

mehr