POL-COE: Nordkirchen/ Gewinner des Verkehrsquizes

Coesfeld (ots) - Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 5065509 Ein Richter hat gegen den am Tatort festgenommenen 16-Jährigen Untersuchungshaft angeordnet. Ursprungsmeldung: Unbekannte sind am Montag (22.05.23) in einen Kindergarten an der Pestalozzistraße eingebrochen sein. Gegen 23.20 Uhr meldete ein Zeuge ...

mehr