POL-COE: Dülmen, Pestalozzistraße/ Nachtragsmeldung Einbruch in Kindergarten

Ein Richter hat gegen den am Tatort festgenommenen 16-Jährigen Untersuchungshaft angeordnet.

Ursprungsmeldung:

Unbekannte sind am Montag (22.05.23) in einen Kindergarten an der Pestalozzistraße eingebrochen sein. Gegen 23.20 Uhr meldete ein Zeuge Geräusche aus dem Gebäude. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten drei Personen. Eine vierte entdeckten die Beamten in einem Gebüsch. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16-Jährigen. Während des Einsatzes beleidigte er die Beamten. Er musste mit zur Wache. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen übergaben Polizisten den Jugendlichen an das Jugendamt, da er keinen festen Wohnsitz hat. Nach bisherigem Ermittlungsstand stiegen die Einbrecher über ein Oberlicht ein. Die Ermittlungen dauern an. Zudem prüft die Polizei, ob der 16-Jährige und die anderen drei bisher Unbekannten auch für zwei aufgebrochene Oberlichter an der angrenzenden Schule verantwortlich sind. Ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

