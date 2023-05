Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Selmer Straße/ Betrunken Unfall gebaut, abgehauen, Polizistin gebissen

Coesfeld (ots)

Unverletzt blieben alle Beteiligten, nachdem eine betrunkene 38-jährige Frau aus Olfen am Montag (22.05.23) mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert war. Gegen 16.45 Uhr befuhr sie die Selmer Straße in Olfen in Fahrtrichtung Selm. Auf Höhe einer Unterführung kam sie von ihrer Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In diesem saßen ebenfalls eine 38-jährige Frau aus Olfen und ein fünfjähriges Kind. Der Frau war es aufgrund der verengten Fahrbahn nicht möglich auszuweichen.

Die betrunkene Autofahrerin flüchtete von der Unfallstelle. Unweit davon stellte sie ihr beschädigtes Auto am Straßenrand ab. Kurz darauf traf eine Streifenwagenbesatzung ein. Die Olfenerin stieg aus, war jedoch nicht in der Lage stehenzubleiben. Zudem nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in ihrem Atem wahr. Die 38-Jährige musste mit zur Wache, wo ihr eine Ärztin eine Blutprobe entnehmen wollte. Dagegen sperrte sie sich jedoch. Zudem biss sie einer Polizistin in den Arm und verdrehte ihr den rechten Daumen. Eine Behandlung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Die Polizisten untersagten der Olfenerin die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell