POL-CUX: Unfall auf der Kreisstraße 48 zwischen Axstedt und Albstedt - 22-jährige leicht verletzt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Am 03.03.2023 zwischen 14:00 und 18:25 Uhr versucht unbekannte Täterschaft die Hauseingangstür eines Reihenmittelhauses in Cuxhaven, Rektor-Dölle-Straße, gewaltsam zu öffnen. Ein Eindringen in das Wohnhaus gelingt dem/den Tätern jedoch nicht, so dass dieser ohne Diebesgut den Tatort wieder verlässt. An der Haustür entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer hat im Tatzeitraum ...

mehr