Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Burgstraße

Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Einen 25-jährigen Autofahrer aus Rumänien hielten Polizisten am 23.05.2023, gegen 18.00 Uhr, auf der Burgstraße in Ascheberg (Davensberg) an und kontrollierten ihn. Zuvor war der Fahrer einem aufmerksamen Zeugen durch seine verdächtige Fahrweise aufgefallen und er meldete dies der Polizei.

Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Rumänen. Dieser gab den Beamten gegenüber den Konsum zu. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Auf der Polizeiwache in Lüdinghausen wurde ihm eine Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls nahmen die Polizisten eine Sicherheitsleistung, da der 25-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte und nach eigenen Angaben auch noch in Rumänien wohnt.

