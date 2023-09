Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei zieht Bilanz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Die Polizeiinspektion Rockenhausen zieht nach dem 74. Nordpfälzer Herbstfest in Rockenhausen Bilanz: Die verschiedenen Veranstaltungen waren bei bestem Wetter sehr gut besucht. Die Einsatzkräfte mussten gelegentlich eingreifen, jedoch gemessen am hohen Besucheraufkommen nur verhältnismäßig wenige Strafanzeigen aufnehmen.

In der Nacht auf Sonntag ereigneten sich drei alkoholbedingte Körperverletzungsdelikte sowie eine Beleidigung gegen Polizeibeamte. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Am Sonntagnachmittag wurde eine verbale Bedrohung auf dem Festplatz registriert. In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt sowie zwei Widerständen gegen Polizeibeamte im Rahmen von polizeilichen Einsatzmaßnahmen, allesamt unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die beiden renitenten Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Schwerpunkte der polizeilichen Einsatzmaßnahmen waren die beiden Musikveranstaltungen im Festzelt am Samstag- und Montagabend, mit rund 1.300 Besuchern am Samstag, und die Verkehrsmaßnahmen anlässlich des "Rockie-Man-Triathlon" am Samstagmittag sowie des Festumzuges am Sonntagnachmittag.

Außer den genannten Strafanzeigen war ein polizeiliches Einschreiten hauptsächlich zur Schlichtung alkoholbedingter Streitigkeiten notwendig. In einigen Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen oder auf das von der Verbandsgemeinde Rockenhausen erlassene Alkohol- und Glasverbot hingewiesen.

Wesentliche Erfolgsfaktoren waren aus polizeilicher Sicht eine deutlich sichtbare Präsenz sowie die erneut sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und dem beauftragten Sicherheitsdienst.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege noch einmal ausdrücklich bei allen friedlich feiernden Festbesuchern.

