Schaafheim (ots) - Seit Freitagvormittag (3.3.) wird der 84-Jährige aus Schaafheim (Mosbach) vermisst. Daher wendet sich die Polizei mit einem Bild des Mannes an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zuletzt sahen Angehörige den Mann am Freitagvormittag (3.3.) gegen 10 Uhr an seiner Wohnanschrift. Er entfernte sich von dort zu Fuß in ...

mehr