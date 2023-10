Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall in Linden-Süd

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich an der Ritter-Brüning-Straße ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Eine Person wurde aus dem PKW befreit und verstarb an der Einsatzstelle.

In der besagten Nacht gegen 00:50 Uhr ging in der Regionsleitstelle ein Anruf zu einem Verkehrsunfall mit einer bewusstlosen und eingeschlossenen Person ein. Daraufhin alarmierte die Regionsleitstelle einen Löschzug, ein Notarztfahrzeug, einen Rettungswagen und die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Vor Ort bestätigte sich die Meldung und durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde die Person unmittelbar aus dem Fahrzeug befreit, sodass rettungsdienstliche Maßnahmen eingeleitet werden konnten. Trotz schneller medizinischer Versorgung verstarb die verunfallte Person noch an der Einsatzstelle. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Zur Unfallursache sowie der Schadenhöhe kann die Feuerwehr Hannover keine Angaben machen. Im Einsatz vor Ort waren acht Fahrzeuge mit etwa 20 Einsatzkräften der Feuerwehr Hannover tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell