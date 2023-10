Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuer im 6. OG eines Mehrfamilienhauses in Misburg-Nord wird durch brennende Matratze ausgelöst

Hannover (ots)

In den heutigen Morgenstunden löste ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Misburg einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover aus. Der Grund hierfür war eine brennende Matratze im Treppenraum des 6. Obergeschosses. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Um 10:29 Uhr erreichten die Regionsleitstelle Hannover mehrere Notrufe aus dem hannoverschen Stadtteil Misburg-Nord. Der Grund hierfür war eine starke Rauchentwicklung aus dem 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße. Auch einige Bewohner des Objektes setzten den Notruf ab, da sie dichten Brandrauch vor den Gängen ihrer Wohnungen erkannten und damit eine Flucht für sie aus dem Gebäude nicht mehr möglich war. Sofort löse die Regionsleitstelle einen Großalarm aus und zwei Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, sowie die Ortsfeuerwehr Misburg und der Rettungsdienst eilten zum Einsatzort.

Vor Ort bestätigte sich die starke Rauchentwicklung, die sich mittlerweile über Gänge und Flure mehrere Etagen ausbreitete. Sofort wurden mehrere Trupps der hannoverschen Brandschützer unter Atemschutz zum Einsatz gebracht, die mit handgeführten Rohren und Löschwasser im Treppenraum des 6. Obergeschosses eine Brandbekämpfung einleiteten. Hier brannte ein abgestelltes Bett in voller Ausdehnung, die Flammen griffen bereits auf den gesamten Flur über. Die Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung, so dass der Einsatzleiter nach Ablöschen des Brandes mit einer Druckbelüftung des Gebäudes beginnen konnte. Ziel einer solchen Druckbelüftung ist es, den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu drücken und damit die Flure und Rettungswege schnellstmöglich rauchfrei und wieder begehbar zu bekommen. Auch diese Maßnahmen zeigten Wirkung, so dass nach wenigen Minuten freie Sicht geschaffen und schließlich "Feuer aus" gemeldet werden konnte.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 50 Einsatzkräften für die Dauer einer Stunde im Einsatz. Um 11:30 Uhr konnte die Einsatzstelle zur Aufnahme von Ermittlungsarbeiten an die Polizei Hannover übergeben werden. Zur Ursache des Brandes, wie auch zur Schadenshöhe, können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Türen in Treppenräumen von Gebäuden dürfen keinesfalls mit Keilen dauerhaft aufgesperrt bleiben. Dies war auch bei diesem Einsatz der Grund, dass sich der gefährliche Brandrauch nicht ausschließlich im Treppenraum des Gebäudes, sondern über die gesamten Flure von mehr als drei Etagen und dem Treppenraum des Gebäudes ausbreitete und damit eine große Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner darstellte.

