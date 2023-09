Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Zimmerbrand in Hannover-Nordstadt Am heutigen Vormittag musste die Feuerwehr Hannover in die Nordstadt zu einem Zimmerbrand ausrücken. Menschen wurden nicht verletzt.

Hannover (ots)

Gegen 10:35 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Regionsleitstelle ein, dass es in der Hahnenstraße in einem Haus brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses. Der Mieter der Brandwohnung konnte sich selbsttätig vor Ankunft der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Der Brand in der Zweizimmerwohnung konnte schnell gelöscht werden. Bereits um 10:56 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Parallel zu den Löschmaßnahmen mussten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu setzte die Feuerwehr ein Druckbelüftungsgerät ein. Der Mieter der Wohnung wurde vom Rettungsdienst untersucht, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Alle weiteren Wohnungen sind nicht betroffen, so dass alle Mieter nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Brandursache sowie die Schadenhöhe sind unklar. Im Einsatz waren insgesamt 14 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Um 11:45 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

