Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Gemeldeter Küchenbrand - umsichtiges Verhalten verhindert Schlimmeres

Hannover (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Hannover zu einem gemeldeten Küchenbrand in den Stadtteil Hannover Döhren gerufen. Auf einem Kochfeld waren Lebensmittel in Brand geraten. Durch das schnelle und umsichtige Verhalten der Bewohner wurde eine Schadenausbreitung verhindert.

Gegen 19:40Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover ein vermeintlicher Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Borgentrickstraße gemeldet. Ein Topf mit Essen war auf einem Kochfeld in Brand geraten. Die vor Ort befindlichen Bewohner unternahmen einen kurzen gezielten Löschversuch mit einer Löschdecke sowie einem Pulverlöscher, schlossen die Küchentür hinter sich und verließen die betroffene Wohnung. Dieses umsichtige Verhalten löschte das Feuer noch in der Entstehungsphase und verhinderte womöglich eine Schadenausbreitung auf die Küchenzeile. Trotz dieses positiven Löscherfolges weisen wir als Feuerwehr noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass in jedem Fall der Eigenschutz Vorrang hat. Oberstes Ziel im Falle eines Brandes ist es, dass alle Personen den Gefährdungsbereich unverzüglich verlassen und sich nach draußen begeben. Auf dem Weg nach draußen sollten im Vorbeigehen die Türen des betroffenen Zimmers oder der betroffenen Wohnung geschlossen werden um eine Ausbreitung von Rauch und Feuer zu verhindern.

Die Feuerwehr kontrollierte die Küche mit einer Wärmebildkamera und belüftete die Wohnung. Der Einsatz war nach ca. 1 Stunde abgeschlossen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell