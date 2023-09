Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brand in einem Abstellraum in der Südstadt

Hannover (ots)

Bei einem Brand in einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses entstand am frühen Nachmittag glücklicherweise nur Sachschaden.

Gegen 13:30 Uhr erhielt die Regionsleitstelle Hannover den Hinweis über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Anna-Zammert-Straße eintrafen, bestätigte sich diese Meldung. In einem Abstellraum brannte ein Rollstuhl, welcher durch einen Einsatztrupp unter Atemschutz schnell mit Wasser abgelöscht werden konnte. Durch den schnellen Einsatz von Druckbelüftungsgeräten konnte der giftige Brandrauch aus dem Gebäude geleitet werden. Personen im Gebäude wurden nicht verletzt, da der Treppenraum des Gebäudes rauchfrei geblieben ist, bestand auch keine Gefahr für sie.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 10 000 Euro geschätzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren bis 14:25 Uhr mit bis zu fünf Einsatzfahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

