POL-SE: Norderstedt - Fahrraddiebstahl schnell aufgeklärt

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Dienstag der vergangenen Woche, den 11.07.2023, ist es auf dem Parkplatz von Edeka in der Saarlandstraße in Pinneberg zu einem Parkunfall gekommen. Zwischen 12:52 und 13:17 Uhr wurde ein schwarzer BMW vorne rechts an der Stoßstange angefahren und beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf circa 2.000 Euro belaufen. An dem Fahrzeug wurde blauer Fremdlack ...

