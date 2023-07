POL-SE: Appen-Etz - Einbruch in Bürogebäude

Bad Segeberg (ots) - Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht nach einem Raub auf einen Discounter im Kösliner Weg in Norderstedt am Donnerstagnachmittag, den 13.07.2023, nach Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte eine Kassiererin um 15:15 Uhr die Kassenlade geöffnet, um Geld an eine Kundin herauszugeben, als der Täter sie am Handgelenk packte und mit der anderen Hand in die Kasse griff. Anschließend floh der ...

mehr