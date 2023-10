Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brand in der DHL-Zustellbasis in Hannover-Nordstadt Am frühen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr Hannover zu einem Brand in der Zustellbasis von DHL in der Nordstadt ausrücken. Verletzt wurde niemand.

Hannover (ots)

Um 05:30 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Gebäudes der Zustellbasis des Logistikunter-nehmen DHL in der Gertrud-Knebusch-Straße aus. Als die Einsatzkräfte der benachbarten Feuer- und Rettungswache 1 vom Weidendamm am Einsatzort eintrafen, wurde eine starke Rauchentwicklung in der Lager- und Logistikhalle ausgemacht. Auf Grund der unklaren Lage wurde die Alarmstufe erhöht und ein weiterer Löschzug nach-alarmiert. Der Brandherd konnte von den Einsatzkräften schnell lokalisiert und gelöscht wer-den, so dass die nachalarmierten Kräfte nicht mehr zum Einsatz kamen. Es brannte aus un-geklärter Ursache der Inhalt eines so genannten Paketrollbehälters mit einem Fassungsver-mögen von etwa 1,5 Kubikmetern. Im Anschluss der Löscharbeiten fanden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen statt. Zum Zeit-punkt des Brandes waren keine Mitarbeiter des Unternehmens in der Halle. Der weitere Pro-duktionsablauf ist durch den Brand nicht gestört, so dass die Zustellung in gewohnter Weise am Montag regulär abläuft. Die Schadenhöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Hannover war mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften bis 06:45 Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell