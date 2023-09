Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über zwei Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda

Haltendes Fahrzeug an roter Ampel übersehen

Am Donnerstag (14.09.), um 08.05 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus einem Künzeller Ortsteil die Künzeller Straße in Fulda stadteinwärts und hielt seinen PKW Skoda an der "Rot" zeigenden Lichtzeichenanlage, Höhe der Einmündung Emaillierwerk, an. Ein 25-jähriger Mann aus einem Ebersburger Ortsteil befuhr mit seinem PKW Ford die Künzeller Straße in gleicher Richtung und bemerkte offenbar die Verkehrssituation zu spät, so dass er nicht mehr rechtzeitig halten konnte und auf den an haltenden PKW des Künzellers auffuhr. An beiden PKW entstand geringer Sachschaden und der Fahrer des vorausfahrenden PKW wurde aufgrund der Wucht des Aufpralles leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich circa auf 2.000 Euro.

Unfall mit Traktor in Eichenzell - Fahrer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Freitagnachmittag (15.09.), gegen 16.34 Uhr, der 91-jährige Fahrer eines Traktors zu, welcher vermutlich infolge einer Fehlbedienung seines Fahrzeuges an einem Steigungsstück rückwärts in einen Graben rollte und dabei umkippte. Der Vorfall ereignete sich auf einem Wirtschaftsweg in Eichenzell in einem Waldstück bei Lingeshof. Der Traktorfahrer aus Eichenzell wurde mit seinen schweren Verletzungen zur Versorgung ins Krankenhaus verbracht.

