Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kradunfall zwischen Richelsdorf und Blankenbach mit verletzter Person

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Freitag (15.09.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Landstraße 3248 von Richelsdorf in Richung Blankenbach. In einer Linkskurve verlor der aus Hoya (Niedersachsen) stammende Motorradfahrer die Kontrolle über seine BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er in den Straßengraben und touchierte einen Leitpfosten. Der Mann verletzte sich schwer und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.550 Euro. Die Landstraße war kurzzeitig gesperrt.

