POL-OH: Betrunkene 28-jährige Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall im Stadtgebiet Bebra und flüchtet

Fulda (ots)

Am Freitag, den 15.09.23 gegen 22:20 Uhr befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem Pkw der Marke Opel Modell Insignia die Lindenalle in Richtung des Einkaufszentrums "das be!" im Stadtzentrum von Bebra. Kurz vor der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr verlor sie, vermutlich aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überfuhr sie die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit sämtlichen darauf befindlichen Verkehrsschildern. Die Verkehrsschilder wurden durch die Wucht des Aufpralls allesamt komplett zerstört. Der Opel Insignia wurde durch die Kollision ebenfalls im Frontbereich erheblich beschädigt.

Unter anderem wurde durch den Aufprall der Kühler beschädigt und die Ölwanne aufgerissen.

Dieses Unfallgeschehen blieb aufgrund der erheblichen Kollisionsgeräusche nicht unbemerkt und wurde von mehreren Zeugen, welche sich im Bereich des Einkaufszentrums aufhielten, wahrgenommen. Durch die Zeugen konnte weiter festgestellt werden, wie das Fahrzeug nach dem Unfall einfach weiterfuhr und sich über die Bismarckstraße in Richtung Innenstadt unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Daraufhin informierten die Zeugen umgehend die Polizeistation in Rotenburg a.d.F. über den Sachverhalt. Durch die Polizei wurde umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Unfallfahrzeug eingeleitet. Aufgrund der Beschädigungen an Ölwanne und Kühler traten zu diesem Zeitpunkt Betriebsstoffe im Form von Motoröl und Kühlwasser aus. Aufgrund der dadurch verursachten Ölspur und weiterer Zeugenhinweise konnte der Opel Insignia in einem Wohngebiet in Bebra festgestellt und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 28 Jahre alte Fahrzeugführerin erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Bei der Fahrzeugführerin wurde aufgrund der Alkoholisierung eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt.

Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro, wobei am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 8000 Euro und an den Verkehrszeichen ein Sachschaden von 2000 Euro entstand.

Die Feuerwehr von Bebra war in diesem Zusammenhang ebenfalls zwecks der Beseitigung der Ölspur und dem Aufnehmen der auslaufenden Betriebsstoffe im Einsatz.

