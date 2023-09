Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen der Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Nach Zusammenstoß - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Fulda. Am Donnerstag (14.09.) kam es gegen kurz nach 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 31-jähriger Ford-Focus-Fahrer aus Neuhof befuhr die L3139 aus Lehnerz kommend in Richtung Niesig. Als er nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Straße Lehnerzer Winkel abbiegen wollte, kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit einem entgegenkommenden Kraftrad-Fahrer. Hierdurch stürzte der 32-jährige Zweiradfahrer aus Petersberg und verletzte sich schwer. Auch der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Personen kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige zuvor in einer unmittelbar vor der Unfallstelle gelegenen Rechtskurve mehrere Fahrzeuge überholt haben soll. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei in Fulda nach Zeuginnen und Zeugen. Diese wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (13.09.), gegen 16:50 Uhr, hatte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Fritz-Rechberg-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße in Richtung Simon-Haune-Straße. Aus noch unklarer Ursache touchierte die Dame dabei das geparkte Auto. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Unfall beim Abbiegen

Heringen. Am Donnerstag (14.09.), gegen 21:25 Uhr, befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Dankmarshausen die L3172 von Dippach kommend in Richtung Heringen-Leimbach. Eine 15-jährige Fahrerin aus dem Werra-Suhl-Tal befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Leichtkraftrad die K4 von Widdershausen kommend in Fahrtrichtung Einmündung L3172, um dort nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in Richtung Dippach einzubiegen. Während des Einbiegevorgangs kollidierte die vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin aus noch unklarer Ursache mit der von links kommenden 15-Jährigen. Die Pkw-Fahrerin versuchte wohl noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden. Das Leichtkraftrad geriet in der Folge aus noch nicht bekannte Gründen in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die 15-Jährige wurde schwer verletzt und mittels Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro

