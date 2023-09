Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Durch Rapsfeld gefahren - Versuchter Fahrraddiebstahl - Trickdiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto zerkratzt

Rotenburg a.d. Fulda. Am Sonntag (10.09.) zerkratzten Unbekannte in der Wittigstraße in Schwarzenhasel einen schwarzen Audi A6. Im Tatzeitraum, zwischen 10.15 Uhr und 18 Uhr, stand das Auto in der Nähe eines Sportplatzes im öffentlichen Verkehrsraum. An dem Pkw entstanden rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Durch Rapsfeld gefahren

Bebra. Zwischen Sonntagabend (10.09.) und Donnerstagnachmittag (14.09.) fuhren Unbekannte mit einem Pkw durch ein frisch gesätes Rapsfeld oberhalb der "Neumanns Ruh". Hierdurch entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Fahrraddiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (14.09.) gewaltsam die Tür eines Schuppens eines Mehrfamilienhauses in der Breitenstraße auf. Anschließend versuchten die Einbrecher zwei Fahrräder, darunter ein Pedelec, zu entwenden. Da die beiden Zweiräder durch ein Schloss aneinander gesichert waren und daher nicht einfach weggeschoben werden konnten, ließen die Täter vermutlich von ihrem weiteren Vorgehen ab. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl

Niederaula. Zwei bislang unbekannte Männer verwickelten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Donnerstagvormittag (14.09.), gegen 10.30 Uhr, eine 91-jährige Frau aus Niederaula in einem Lebensmittelmarkt in der Schlitzer Straße in ein Gespräch. Währenddessen entwendete einer der Trickdiebe zunächst unbemerkt die Geldbörse der Rentnerin aus ihrer am Rollator befestigten Handtasche. Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch unklar. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - dunkle, kurze Haare - Oberlippen- und Kinnbart - trug ein weißes Hemd mit grauem Sakko - hatte eine schwarze Jeans an - trug weiße Sneakers

Täter 2:

- männlich - dunkle, kurze Haare - Tätowierungen an beiden Unterarmen - trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "EA7" - hatte eine blaue, kurze Jeanshose an - trug grau-schwarze Turnschuhe mit einem weißen Streifen an der Sohle

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

