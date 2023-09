POL-OH: Sachbeschädigung an Firmengebäude - Versicherungskennzeichen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Auto zerkratzt Rotenburg a.d. Fulda. Am Sonntag (10.09.) zerkratzten Unbekannte in der Wittigstraße in Schwarzenhasel einen schwarzen Audi A6. Im Tatzeitraum, zwischen 10.15 Uhr und 18 Uhr, stand das Auto in der Nähe eines Sportplatzes im öffentlichen Verkehrsraum. An dem Pkw entstanden rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die ...

