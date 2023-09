Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am 14.09.23 gegen 13.30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Transporter die L 3159 (Lange Heide) aus Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 71-jähriger Kirchheimer befuhr mit seinem Pkw ebenfalls die L 3159, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Ortschaft Reckerode begegneten sich beide Fahrzeugführer in einem kurvigen Streckenverlauf. Dabei kam es zu einer Berührung beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 4000,- Euro.

Gefertigt:

Polizeistation Bad Hersfeld, Leimbach, PHK

