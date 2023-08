Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hohenhorster Straße; Unfallzeit: zwischen 29.08.2023, 18.30 Uhr, und 30.08.2023, 16.00 Uhr;

Ein Unbekannter hat in Bocholt ein geparktes Auto angefahren und sich danach entfernt. Zurück blieb ein grau lackierter Audi mit Schäden an der vorderen Fahrerseite. Das Auto hatte an der Hohenhorster Straße gestanden, wo es zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag zu dem Unfall kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

